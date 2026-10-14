Il mistero di Monna Lisa parla bresciano

Sulle pagine gialle / della mappa della valle / la barba di un vecchio / scrive frasi allo specchio / «Esen Bre Darf e Sòver» / di quel lago era un Lòver / Vuoi vedere che Leonardo / sulla strada per Niardo / ha impresso quello sfondo / per il viso più giocondo? / Mezza Italia è delusa / anche Francia e val di Susa / nel sapere che quei massi / son la Corna Trentapassi / Santo Graal visione divina / codice Da Vinci in coppa sebina / versata tra i dubbi popolari / da Sandro Albini e Don Nodari / Altro che Monna Lisa, maremma toscana / e se fosse Medea contessa bresciana?

Andrea Stanga