Il mio incidente e quelle perizie mai considerate

Desidero tornare sulla vicenda che il vostro quotidiano aveva raccontato il 26 aprile scorso, perché, a distanza di mesi, la mia situazione non ha ancora trovato una soluzione. Il mio caso, tuttavia, non riguarda soltanto me. Solleva una questione di interesse generale: cosa accade quando la ricostruzione di un incidente stradale presenta lacune e la valutazione della compagnia assicurativa si basa esclusivamente sul verbale redatto nell’immediatezza dei fatti, senza tenere conto degli accertamenti tecnici successivi? Il 20 ottobre 2025 sono rimasta coinvolta in un incidente stradale a Brescia. Fin dall’inizio sono emerse criticità nella ricostruzione dell’accaduto: documentazione incompleta, fotografie mancanti, rilievi non sempre coerenti e accertamenti svolti con modalità non uniformi. Per questo ho incaricato un consulente tecnico indipendente, che ha ricostruito scientificamente la dinamica dell’incidente, giungendo a conclusioni diverse rispetto a quelle iniziali e rilevando che la velocità dell’altro veicolo non appariva compatibile con le condizioni della strada. Successivamente sono stati anche prodotti ulteriori elementi integrativi. Nonostante ciò, la compagnia assicurativa ha respinto la mia richiesta di risarcimento, fondando la propria decisione esclusivamente sul verbale relativo all’omessa precedenza, senza prendere in considerazione la perizia tecnica e gli elementi acquisiti successivamente. Mi chiedo se sia corretto che una decisione con rilevanti conseguenze economiche possa prescindere da una valutazione complessiva di tutti gli elementi disponibili. È giusto che un cittadino debba affrontare ulteriori spese legali per ottenere un esame completo della vicenda? Ritengo che questa storia meriti attenzione non solo per il mio caso personale, ma perché riguarda la tutela di tutti gli automobilisti, la qualità degli accertamenti e la fiducia nelle procedure che regolano l’accertamento delle responsabilità e il risarcimento dei danni.

Lettera firmata