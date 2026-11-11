Il Mella rinasce e una trota sorprende tutti

Mi accodo ad una precedente lettera sull’argomento su cui sono assolutamente in accordo. Ho vissuto dieci anni dal 1958 al 1968, dai miei 8 ai 18, in una palazzina vicino all’argine del Mella, potete pertanto risalire all’età del ragazzino scrivente. La mia finestra era a 10 metri dal fiume, via Sorbana periferia sud/est Brescia. Nel Mella ci ho giocato e ne ho viste letteralmente di tutti i colori. Mi riferisco al colore dell’acqua che mutava ogni giorno in base a cosa versavano le aziende valtrumpline e odori penetranti, nauseabondi. Le sponde poi piene di spazzatura di ogni genere, anche residui di lavorazioni artigianali o piccola industria. Forme di vita nel fiume praticamente nessuna, salvo le pantegane. Lo abbiamo maltrattato per anni e usato come discarica ma lui, il Mella, ha resistito. Fortunatamente nel tempo le cose sono migliorate: depuratori aziendali e pubblici, raccolta rifiuti efficiente. La creazione del parco delle colline ha poi ulteriormente contribuito. È un piacere immenso in questi giorni passeggiare sulla ciclabile con i bei colori autunnali e miracolo: domenica 8 novembre ore 12 circa, vedo un pescatore due chilometri a sud di Collebeato «ferra e allama» qualcosa, la canna era molto in tiro, pertanto non resisto e mi avvicino proprio quando il pesce viene guadinato. Una magnifica trota di circa due chili, ripeto per me un miracolo, mi sembrava un sogno. Il pescatore felice, io più felice del pescatore. Significa che il pesce è riuscito a sopravvivere nel fiume per qualche anno. Ringraziamo e proteggiamo il nostro fiume, il parco delle colline, la nostra natura.

Luciano Bisleri