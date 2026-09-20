Il lupo, la volpe e quelle sagge storie della nonna

El malat. El porta. El sa... Detto dialettale che si rifà alla storia dei due grandi compari il lupo e la volpe, sempre alla ricerca di cibo per la loro fame. Per chi non la conoscesse racconterò in breve questa storiella sentita tante volte dalla mia cara dolce nonnina, a cui chiedevo di raccontarmi una storia e la storia incominciava... C’era una volta un lupo affamato che con la sua compare volpe trovarono una stalla per andare a bere un po’ di latte, entrati da un piccolo passaggio attraverso il muro riuscirono a fare una buona scorpacciata, ma la volpe come si sa astuta e furba dopo ogni sorsata di latte faceva la prova se poteva uscire dal pertugio e così quando senti i passi del contadino scappò veloce mentre l’amico lupo con la pancia piena non riuscì a scappare e le prese di santa ragione... Mentre il lupo dolorante faceva ritorno alla sua tana senti la voce della volpe che si lamentava fingendo di essersi fatta male uscendo dalla stalla e implorava il lupo di portarla in groppa... Povero lupo credulone, tutto malconcio cedette alle lamentele della volpe e la caricò sulla sua groppa e di tanto in tanto in un finto lamento la furba volpe sussurrava: «El malat. El porta. El sa... El malat. El porta. El sa! Storia popolare che anche ai giorni nostri ci insegna tanto, a noi farne tesoro. Grazie nonna!

Maristella

Botticino Sera