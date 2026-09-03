Il dottor Pezzola va in pensione. Gli sono assai grato

Nell’imminenza del pensionamento del dottor Diego Pezzola, medico degli Spedali Civili di Brescia, desidero esprimere la mia stima e gratitudine nei suoi confronti. Nel corso della mia esperienza ho trovato in lui non solo un professionista di straordinaria competenza, ma anche un uomo di profonda umanità. Sapere che lascerà il servizio attivo è fonte di rammarico, ma sono convinto che il suo patrimonio di impegno, dedizione ed empatia costituirà una testimonianza e un’eredità preziosa per tutti i suoi collaboratori. Nel rinnovargli la mia sincera stima, formulo al dottor Pezzola i migliori auguri per un futuro sereno e ricco di nuove esperienze.

Giovanni Quaresmini

Travagliato