Il dottor Feltroni lascia Calvisano. Quanta gratitudine

Vorrei dedicare queste righe al dottor Maurizio Feltroni, medico di medicina generale a Calvisano, che dal 1° agosto cesserà la convenzione. Con la sua scelta, la nostra comunità perde un medico che ha saputo fare della professione una vera missione. Per anni il dottor Feltroni è un punto di riferimento per tante famiglie, sempre disponibile ad ascoltare, a rassicurare e a prendersi cura dei suoi pazienti con competenza, serietà e grande umanità. Oggi, troppo spesso, si parla della sanità mettendone in evidenza solo le criticità. Per questo credo sia doveroso raccontare anche le storie di quei medici che hanno lasciato un segno positivo nella vita delle persone. Il dottor Feltroni è uno di questi. Molti di noi gli devono non solo cure appropriate, ma anche una parola di conforto, un sorriso nei momenti difficili e quella capacità, ormai rara, di far sentire ogni paziente accolto e rispettato. È questo che distingue un bravo medico da un medico speciale. A nome di tanti cittadini di Calvisano desidero esprimergli un sincero e profondo grazie. Grazie per la professionalità, la dedizione, la disponibilità e l’umanità dimostrate in tutti questi anni. Gli auguriamo ogni bene per il futuro, certi che il ricordo del suo lavoro e del suo esempio resterà nel cuore di chi ha avuto la fortuna di essere suo paziente.

Una paziente riconoscente a nome di tanti assistiti