Il dottor Campagna è un medico che non dimentico

Ci sono medici che non si dimenticano. Per la nostra famiglia, uno di questi è il dottor Giuseppe Campagna, neurochirurgo della Fondazione Poliambulanza di Brescia. Ho incontrato il dottor Campagna per la prima volta cinque anni fa, quando mi ha operato alle vertebre. Un intervento difficile, perfettamente riuscito, che mi ha ridato una vita normale. Il destino ha voluto che quest’anno la nostra famiglia dovesse tornare da lui per mia nuora, colpita da una grave malattia che ha causato fratture vertebrali. Anche in questa circostanza così delicata, il dottor Campagna è intervenuto con grandissima maestria professionale e con una umanità rara. Oggi mia nuora sta affrontando il suo percorso di cura con coraggio e con speranza di successo, e questo lo dobbiamo anche a lui. In lui abbiamo trovato non solo un chirurgo eccellente dalle mani sicure, ma un uomo che sa ascoltare, spiegare e rassicurare il paziente e i suoi familiari. A lui e a tutta l’equipe di Neurochirurgia della Fondazione Poliambulanza va il nostro più sentito e affettuoso ringraziamento.

Lettera firmata