Il dissenso non giustifica la violenza

I gravi episodi avvenuti a Bologna impongono una riflessione seria. Quando le manifestazioni degenerano in violenze contro le Forze dell’ordine, contro le istituzioni e contro beni pubblici e privati, non si tratta più di libera espressione del dissenso, ma di comportamenti che nulla hanno a che vedere con la democrazia. Purtroppo, ancora una volta, abbiamo assistito all’azione dei soliti facinorosi che, approfittando di manifestazioni e momenti di tensione, devastano ciò che trovano sul loro cammino: negozi danneggiati, auto distrutte, arredi urbani divelti e proprietà pubbliche e private prese di mira. A pagare il prezzo di questa violenza sono cittadini, commercianti e l’intera collettività. Desidero esprimere la mia piena solidarietà agli uomini e alle donne delle Forze dell’ordine che, ogni giorno, svolgono servizio con professionalità e senso dello Stato, spesso operando in condizioni difficili e diventando bersaglio di aggressioni e insulti.

Alfonso Scelzo

Gavardo