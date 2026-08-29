Il degrado in cui versa il cimitero di Verziano

Desidero sottoporre alla vostra attenzione lo stato di degrado in cui versa il cimitero di Verziano. Dopo che sono state fatte le estumulazioni nelle due aree di ingresso le condizioni sono davvero pessime: si può vedere come dopo l’ultima tumulazione, a causa delle piogge della scorsa settimana, ha ceduto il terreno. Sottopongo a voi questa incresciosa situazione perché un po’ di dignità la meritano anche i nostri cari. Spero che questa possa sensibilizzare chi di dovere perché si sistemino in maniera dignitosa le ultime dimore dei nostri cari.

Enrico Dusi