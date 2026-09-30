Il coraggio richiesto e la firma tenuta nascosta

La lettera sul GdB di Domenica 27 settembre titolata «Siamo dei ciciarù senza il coraggio di protestare» in linea di principio può anche trovarmi sostanzialmente d’accordo. Tuttavia mi fa sorridere il fatto che il lettore denunci che ci manchi il coraggio di «metterci la faccia contro chi sta speculando su ciò che accade nel mondo per riempirsi le tasche» quando poi lui è il primo a non dimostrarlo questo coraggio, firmando il suo scritto solo con SB.

Un’inchiesta sulla diffusione dei ritocchi estetici e sui cambiamenti nel rapporto con il corpo, l’identità e l’idea di bellezza.

I grandi casi della cronaca nera e giudiziaria che hanno varcato i confini della provincia e sono diventati casi nazionali