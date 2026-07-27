Il coraggio di chi nonostante tutto continua ad amare

Delicata o dirompente, la vita ci imprigiona in ogni istante,/ protende le sue braccia, così insidiosa ed allettante,/ a volte sono grovigli, altre nodi scorrevoli,/ carezze per intrappolarci o corde sciolte e carezzevoli./ Ci sono affetti che imprigionano cuore e mente/ e altri invece che ti liberano facilmente;/ anche parole, azioni, decisioni sono come una corda:/ ben annodate possono essere trappola ingorda,/ ma anche un filo a cui aggrapparsi e che ti aiuta,/ o una salda rete per fermare una caduta./ Ci si sente avvolti talora in una esistenza,/ dove ferite, paure, errori hanno dolorosa ingerenza,/ si è presi dalla voglia di fuggire da qualcosa,/ da lacci familiari, lavorativi, da una vita dolorosa,/ ma si è bloccati dalla serietà o dal senso del dovere,/ da obblighi morali, da situazioni a cui devi soggiacere./Spesso la maggior parte delle pene ce le fabbrichiamo noi/ e quando giungono pesanti, da solo fronteggiarle non puoi,/ ci vuole tenacia per sciogliere le catene e affrontare il futuro:/ con la resilienza puoi superare le avversità, di sicuro./Ma i legami più profondi non sono fatti né di corde, né di lacci,/ tengono insieme un mondo che sembrerebbe si sfilacci,/ eppure hanno una forza e un significato che non si può misurare:/ è il coraggio di chi, nonostante prove e difficoltà, non smette mai di amare./

Lucia Zeni

Brescia