Il buonsenso ha vinto su una regola assurda

Racconto quanto successo nella giornata della musica in tutta la città, giornata di grande festa che però mi ha lasciato alquanto stupito quando verso le 21 di sera stavo rientrando a casa proveniente da fuori città con la mia macchina e a bordo due minorenni e mi sono trovato la strada chiusa con transenne e in loco macchine della Polizia, vigili urbani, Polizia locale con moto. Abitando in contrada Santa Chiara ho chiesto il permesso di passare ma la risposta categorica è stata che per ordini superiori non era permesso a nessuno nemmeno ai residenti. Fatto presente che avrei dovuto stare in macchina con due adolescenti fino a notte inoltrata per non poter andare a casa mia, per disposizioni inderogabili. Fortunatamente il buon senso di un vigile urbano in moto (non certo di chi da certe disposizioni), capita la situazione mi ha accompagnato fino alla mia destinazione. Pertanto ringrazio apertamente questo vigile di buon senso, sperando che non venga redarguito per tale iniziativa e spero che in futuro vi sia anche più buon senso nel dare certe disposizioni.

Giuseppe Tosoni

Brescia