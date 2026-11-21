Caro Elio, alle volte, lo ammettiamo, ci prudono i polpastrelli. E vorremmo scrivere, intervenire, puntualizzare, compendiare, discettare, inveire... Uno spiedo di sentimenti che a fatica teniamo a bada, memori di quanto ci è stato insegnato: per farsi ascoltare veramente occorre tener bassa la voce. La vicenda del Bigio è emblematica e ci ha messo a dura prova, per cui a qualche giorno di distanza dall’ennesima fiammata - le discussioni sulla statua sono come le eruzioni sull’Etna: periodiche - proviamo a esprimere un parere, sintetizzando all’estremo. Primo: se la chiamassimo con il suo vero nome, «L’era fascista», e non come un amico simpatico tendente alla malinconia, «Bigio», quell’opera d’arte sarebbe dai più già dimenticata. Secondo: che una parte del centro destra ogni tre per due rimescoli la zuppa del rimetterlo in piazza dà la misura di quanta strada debba ancora compiere per accreditarsi alla guida della città. Terzo: che il centrosinistra non abbia ancora trovato una collocazione consona e lasci la statua in un magazzino non depone a favore di un’amministrazione efficiente e lungimirante. Quarto: ora che ci siamo giocati le simpatie sia della destra, sia della sinistra, possiamo dire la nostra, cioè che chi rivuole la statua in piazza Vittoria ha torto, mentre ha ragione chi la gradisce esposta in un percorso museale. In piazza infatti una statua è mai soltanto una statua, ma diventa un simbolo. Per questo fu a suo tempo divelta, per questo non vi può tornare. Differente sarebbe invece collocarla in un luogo dove può essere ammirata in quanto tale, un’opera d’arte, inserita in un contesto storico preciso (esattamente come nel museo del Risorgimento, a coronamento di un percorso, c’è il busto del Duce). Quinto: appoggiamo la proposta del professor Corsini, di collocarla - non confinarla - al Viridarium. Sesto: speriamo sia una delle ultime volte in cui ne scriviamo. Settimo: sappiamo non sarà così. Purtroppo.