I marciapiedi non sono piste ciclabili

Non è mia abitudine replicare, se non fosse che sabato scorso, mentre camminavo sul marciapiede di via Vittorio Emanuele II alle ore 9 del mattino, con un traffico inesistente su una via a tre corsie, sono stato per l’ennesima volta urtato alle spalle da una bella signora che tranquillamente pedalava sul marciapiede. E che ha continuato, dopo l’urto, a pedalare sul marciapiede. Come dice Sordi ne «Il Marchese del Grillo»: «Posso essere ancora un po’ incazzato?». Non commento, per carità di patria, il «corto circuito logico clamoroso», ma se non si capisce che i ciclisti che vanno sul marciapiede si comportano con la stessa prepotenza degli automobilisti nei loro confronti, allora non mi resta che arrendermi. Una piccola annotazione: in centro le piste ciclabili non ci sono (e vorrò vedere come sarà quando passerà il tram), per cui i ciclisti, per non fare qualche pedalata in più, si sentono autorizzati ad andare da S. Francesco alla Pallata in contromano (è solo un esempio ovviamente). Per me la discussione finisce qui, anche perché so già che ognuno di noi resterà del proprio parere. E infatti non voglio far cambiare parere a nessuno; voglio solo esporre i fatti per come li vedo io che uso i mezzi e il cavallo di San Francesco. Ma non voglio nemmeno che sembriamo i polli di Renzo che si beccavano tra di loro mentre chi dovrebbe provvedere a mettere in sicurezza tutti gli utenti della strada sono in altre faccende affaccendati. Basta guardare lo stato delle nostre strade e dei nostri marciapiedi, costellati di buche che in alcuni casi sono vere e proprie trappole sia per i pedoni che per i ciclisti. Il mio vicino di casa, disabile in carrozzella, potrebbe raccontarne delle belle.

Alessandro