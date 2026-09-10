I lavori sono finiti ma perché i cartelli sono ancora lì?

Sono un cittadino residente in via Montebello. Scrivo per sancire una questione abbastanza dubbia. Dal 31/8 sono stati posizionati dei cartelli dove era indicato che dal giorno stesso, durante la notte, la via avrebbe subito dei lavori di riqualificazione del manto stradale (fino a fine lavori). I lavori sono stati fatti ma ora i cartelli, ancora posizionati ma sul marciapiede e non più sulla corsia stradale sono fermi lì ma senza nastri di delimitazione. Non è quindi chiaro se i lavori sono finiti (mancano le strisce per terra, quindi direi di no). La stessa situazione è avvenuta nel mese di luglio, dove per dieci giorni ci sono stati i cartelli ma inspiegabilmente non è stato eseguito nessun lavoro. Resto basito, su come una via centrale, abbia una gestione cosi di bassa statura anche nei confronti dei residenti, che ovviamente di notte non sanno dove parcheggiare, né se prenderanno una multa, visto che a quanto pare la zona è vicina al centro, ma così lontano dai luoghi di potere che contano, qualcuno avrà pensato «chissenefrega», finiremo quando possiamo. Questi lavori sono l’ennesimo esempio di come qualcuno viene trattato come cittadino di serie B. Sono certo che ci sarà una spiegazione pratica e logica. Ma al momento parcheggio lontano da casa, chissà magari stanotte finiranno.

Davide Fabbian