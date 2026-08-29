I grandi eventi e l’attrattività di cui c’è bisogno

Invio una mia riflessione in merito all’Air Show in programma sul Garda il 4 e 5 settembre. La lettera nasce dalla volontà di proporre un punto di vista non contrario alla manifestazione, ma orientato a una riflessione più ampia sul rapporto tra grandi eventi, turismo, sostenibilità e prospettive future del nostro territorio. Credo che, soprattutto per un territorio come il Garda, sia utile interrogarsi non soltanto sulla capacità di attrarre persone, ma anche su quale valore gli eventi possano lasciare alla comunità e su come costruire, accanto agli appuntamenti più spettacolari, nuove forme di attrattività e partecipazione.

Simone De Clementi

Desenzano del Garda