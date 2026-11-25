Venerdì 20 novembre, gli studenti hanno partecipato alla manifestazione delle sciopero generale a fianco della Cgil e dei sindacati di base, ma da essi si sentono distinti e distanti, così come si sentono distinti e distanti dalla politica e dai partiti. Giustamente i giovani pretendono autonomia dai soggetti sindacali e partitici, da cui non si sentono rappresentati e nei cui confronti esprimono diffidenza perché non vogliono essere strumentalizzati. Rivendicare la propria autonomia non è sinonimo di qualunquismo: i giovani sono impegnati concretamente nella lotta contro i cambiamenti climatici e negli enti del Terzo settore come volontari. La vera questione non sono i giovani e la loro generazione, ma la generazione che sta facendo politica da 40 anni che ha fallito rispetto agli obiettivi che dovevano essere perseguiti per garantire un futuro ai propri figli e ai propri nipoti e che, per egoismo generazionale, non ha voluto e saputo mettere in atto le modalità per rinnovare la politica e il suo ricambio generazionale. Le perverse pratiche dell’autoreferenzialità, della cooptazione e dei conflitti di interesse hanno bloccato e stanno bloccando il sistema dei partiti e minato la credibilità e la funzione costituzionale dei partiti stessi, causando sfiducia nei cittadini che sempre di più non esercitano il diritto-dovere del voto elettorale, in particolare delle nuove generazioni. Bisogna che la politica smetta i vecchi abiti e ne indossi di nuovi, a partire dalla sinistra che non è immune da difetti e criticità patologiche. E a partire dalla sinistra che bisogna aprire una discussione e individuare democraticamente gli strumenti per rinnovare e cambiare la politica per rinnovare e cambiare la società. Le varie operazioni di chirurgia estetica non hanno più senso. Ci si chieda perché i giovani sono così curiosi, interessati e affascinati da figure carismatiche della politica del novecento come Enrico Berlinguer? Ci si chieda perché i giovani percepiscono in prima persona gli attacchi alla nostra Costituzione e riempiano le urne elettorali per difenderla? Cambiare la politica e la società è un obbligo morale, politico e sociale. Cambiare la politica è un atto di responsabilità da parte di chi dalla politica ha avuto tanto, forse troppo. Liberiamoci dalle nostre frustrazioni, dalle nostre persecuzioni e depressioni, dal nostro smisurato egoismo ed egocentrismo: lasciamo il passo a chi viene dopo di noi. Non rubiamogli il futuro: indossiamo gli abiti della consapevolezza dei segni del tempo e della saggezza. Io non voglio passare alla storia per essere stato un conservatore di status symbol e di privilegi, bensì voglio passare alla storia per essere stato un innovatore del cambiamento politico e sociale a favore dei più deboli, degli oppressi e della giustizia ambientale e sociale.

Gian Francesco Fregoni

Brescia