Vorrei replicare a una lettera del 12 novembre perché trovo davvero singolare il suo modo di intendere l’operato di un Governo. Io non so se il signore già fosse in pensione quando si è insediato il Governo dell’On. Meloni perché, nel caso già lo fosse, deve essergli sfuggito che anche nella prima Legge di bilancio aveva operato un sostanzioso taglio all’adeguamento delle pensioni e non solo, ha pure tolto lo sconto in essere sulle accise. Accise che aveva promesso di abolire, penalizzando tutti, sia di destra che di sinistra. Essendogli sfuggito il particolare, posso pensare che fosse ancora in attività per cui il provvedimento sulle pensioni, non interessando le sue tasche, non ha attirato la sua attenzione. Ora è diverso. Visto che ora i tagli intaccano anche il suo assegno pensionistico la cosa gli secca di brutto e, pertanto, invita il Governo a trovare altre soluzioni. Niente da ridire sul consiglio di una forma alternativa dato che anch’io, anche se meno del signore, sarò interessato dai tagli. Ciò che mi fa specie è la motivazione addotta: «per non penalizzare chi è vicino alla loro visione politica». Se avesse messo un «anche» tra «penalizzare» e «chi», avrei compreso. Scritta così, cosa devo dedurre? Che se l’attuale Governo penalizzasse solo gli elettori politicamente a loro non allineati, la cosa gli andrebbe bene? Questo sarebbe il sunto del suo pensiero politico? Se le attuali opposizioni non gli piacciono, eviti di votarle, ne ha facoltà. Però, dato che non ha palla di cristallo e che la sua parte politica non ha brillato nel governare, eviti pure di azzardare considerazioni sul futuro operato delle attuali opposizioni e provi a chiedersi il motivo per cui le piazze sono piene di gente che si lamenta. Credo che anche a loro abbiano toccato le «tasche» ma non solo ed è per molti altri motivi che sono in piazza. La differenza sta nel fatto che loro, forse, sono scesi in piazza per tutti gli scontenti. Penso che astenersi dal votare la propria parte politica solo per convenienza economica, riduca di molto il proprio pensiero politico e, magari, faccia pure torto alla propria intelligenza.

Marino Longhi

Poncarale