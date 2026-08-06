I cassoni dei rifiuti in viale Italia sono un problema

Portiamo, all’attenzione dei lettori, la grave situazione venutasi a creare in Viale Italia riguardo allo smaltimento dei rifiuti da quando sono iniziati i lavori in via Milano, quindi da un paio d’anni. I due cassonetti posti sull’angolo di via Milano sono stati tolti e posizionati in Viale Italia accanto a quelli già esistenti. Purtroppo tutti quattro erano in pessime condizioni, tenuti insieme col fil di ferro, lerci e sempre rotti perciò spesso inutilizzabili. Aprica, nonostante le numerose segnalazioni, non solo non ha provveduto ad una adeguata manutenzione, ma ha pensato bene di toglierne due da ormai parecchie settimane. La situazione attuale insostenibile, si tenga conto che le famiglie interessate sono qualche centinaio. Gli odori sono insopportabili e i topi girano allegramente nei nostri giardini, in un caso si sono addirittura introdotti in un’abitazione a pianoterra di Viale Italia 2. Questa nostra ennesima protesta verrà inoltrata per conoscenza al sindaco, all’Ufficio d’igiene per le rispettive competenze e, ovviamente, ad Aprica.

Maria Conti, Andrea Ferrari, Carla Veronesi Missiaia, Maria Teresa Bignotti, Nicola Pecora, Alberta Zilocchi, Gabriella Poli, Giuseppe Vito, Giorgio Marzaroli, Carmelo Miccichè, Luca Scarpat