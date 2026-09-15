Ho scoperto un luogo di pace e preghiera

Non so se vi è mai capitato di visitare il Santuario della Madonna della Pieve a Corticelle di Dello a Brescia. Io ci sono stata l’otto settembre con la mia parrocchia di S. Angela Merici di San Polo. È una meraviglia di affreschi alla Santa Vergine con il Bambino Gesù in braccio. Un posto situato in un paesino della Bassa, ma si raggiunge facilmente. Quando sono entrata in chiesa ho pensato alle persone che hanno lavorato così duramente per fare e costruire opere che tuttora sono conservate in ottimo stato. Per loro non sarà stato facile, perché una volta non esisteva la tecnologia di adesso. Eppure è un miracolo che ancora oggi tanta bellezza tolga il fiato. Il sacerdote che ha celebrato la santa messa ha spiegato molto bene le origini e i miracoli degli anni passati. Questo sacerdote una volta all’anno si reca in quel luogo e prega la Santa Vergine poiché sin da bambino supplicava la Madonna di aiutarlo perché voleva diventare sacerdote del suo paese natale. La Madonna lo ha aiutato e accompagnato nel suo cammino di fede. Vi prego, andate a visitare questo gioiello di preghiera e vi sentirete bene e in pace con tutti.

Lina