Ho scontato la pena, chiedo lavoro

Sono un ex detenuto che ha scontato la sua pena per intero. Ora sono un uomo libero, ma per motivi di pregiudizi, faccio molta fatica a reinserirmi lavorativamente. Sono in contatto con i servizi sociali Zona sud. L’assistente sociale mi ha comunicato il 19 ottobre che il Silab situato in piazza della Repubblica mi ha definito «non idoneo al lavoro» visto che posseggo una invalidità all’80% per aver avuto un’enfisema polmonare, ma sono passati molti anni ed ho anche smesso di fumare. Non capisco il motivo e il perché di questa decisione. Sono iscritto tra l’altro all’Ufficio di collocamento Mirato da 5 anni. Il 18 ottobre sono stato all’ufficio di collocamento Mirato senza aver nessun esito. Vi chiedo gentilmente con la massima umiltà che mi venga data la possibilità di poter vivere dignitosamente, visto che per la mia invalidità percepisco una pensione di euro 340 e sinceramente non riesco a vivere. Se avessi un lavoro sarei certo di essere come tutti voi, vivendo nella legalità come sto facendo dal 2012, quando il giudice di sorveglianza mi ha dato la possibilità di scontare il residuo pena in affidamento. Sono disponibile per qualunque lavoro, sono in possesso di una patente categoria B valida, abito a Brescia al Quartiere Perlasca. Aiutatemi se potete.

Luigi Mignemi