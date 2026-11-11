Grazie per le cure alla mia mamma di 96 anni

Scrivo a nome della mia mamma D.V. che nel pomeriggio di venerdì 6 novembre si è recata in PS Spedali Civili di Brescia a seguito di una caduta verificatasi in Rsa. Volevamo ringraziare tutto il personale medico e paramedico per la professionalità, competenza, gentilezza e attenzione che hanno avuto nei confronti della mia mamma quasi 96enne. A noi non piace dare per scontati certi riguardi ormai rari al giorno d’oggi e siccome la nostra mamma è una donna d’altri tempi ci teneva a ringraziare tutto il personale per le attenzioni e le cure che le hanno permesso di stare meglio. Ci si reca in un PS non per trascorrere una serata piacevole, ma carichi di ansie e paure per i propri cari e penso sia doveroso rispettare e apprezzare chi dedica la propria attività professionale con amorevolezza e dedizione. Grazie a tutto il personale.

D.V. e figlie