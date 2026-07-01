Grazie dottor Palani, presenza di famiglia

Vorrei chiedere ospitalità per esprimere la profonda gratitudine della mia famiglia e di tanti concittadini al dottor Palani, che oggi cessa il suo incarico di medico di base a Gottolengo, nel giorno del suo compleanno. Carissimo dottore, oggi è un giorno speciale, un giorno dolce-amaro: sono passati esattamente 25 anni da quando ci siamo conosciuti... quasi una vita! Mi sembra ieri che, da giovane sposa, ho iniziato a frequentare il suo ambulatorio e lei è entrato a fare parte delle nostre vite, delle nostre famiglie. E come dimenticare la sua insostituibile assistente Rosj, da sempre al suo fianco come preziosissimo supporto umano e logistico? Siete stati una presenza costante, discreta, instancabile. Ci sono professionisti che, nel corso degli anni, diventano qualcosa di più del ruolo che ricoprono. Voi ci avete accompagnato nei momenti di gioia (man mano che la famiglia si allargava!), di preoccupazione, di dolore. Dottore, lei ci ha ascoltato, consigliato, ha avuto cura di noi e come per noi è diventato un riferimento importante per intere famiglie. Come paziente, ho sempre apprezzato non solo la sua competenza professionale, ma anche l’attenzione e la cura personale con cui ci ha saputo seguire. Doti che, soprattutto quando si entra nella vita e nella salute delle persone, fanno davvero la differenza. In questi anni lei ha rappresentato per molti un punto di riferimento sicuro, una presenza vicina e affidabile: a lei va dunque il nostro grazie più sincero, insieme alla riconoscenza di tutta la nostra famiglia e di molti pazienti che certamente conserveranno un grato ricordo del cammino condiviso, dopo tanti anni di servizio nel nostro paese. E con lei ringraziamo la cara Rosj, che occupa un posto speciale nel nostro cuore per averci sempre accompagnato con amore e dedizione. Con stima e affetto, auguriamo al dottor Palani serenità, salute e ogni bene per il futuro.

Una paziente riconoscente