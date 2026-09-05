Grazie all’ospedale di Iseo per le cure a nostra madre

Vorremmo unirci ai ringraziamenti espressi qualche settimana fa al reparto di Medicina dell’ospedale di Iseo, a tutto lo staff e, in particolare, alla disponibilissima e competente dottoressa Lavinia Vitali, per aver aiutato nostra mamma a riprendersi da una brutta polmonite e da una fibrillazione atriale, accompagnandola e curandola fino alle dimissioni in buona salute. Un grazie speciale anche per aver condiviso con noi figlie, giorno dopo giorno, l’evolversi del suo percorso ospedaliero, con grande disponibilità e attenzione. Grazie di cuore.

Rosa e figlie