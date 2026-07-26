Grazie al personale Conad per l’aiuto dopo un incidente

Sono un Vostro affezionato lettore e, attraverso le pagine del Vostro giornale, desidero esprimere il mio più sincero ringraziamento a tutto il personale del supermercato Conad di via Triumplina. Sabato 19 luglio mia moglie, Franca, è stata investita da un’automobile all’ingresso del supermercato. In quei momenti di apprensione, il personale è intervenuto con tempestività, professionalità e profonda umanità, prestando immediatamente soccorso e dimostrando una straordinaria disponibilità. Desidero rivolgere a tutte le persone che ci hanno aiutato il mio più sentito grazie. La loro prontezza, la gentilezza e la vicinanza dimostrate in un momento così difficile sono state per noi un sostegno prezioso e rappresentano un gesto che non dimenticheremo mai. Vi sarei molto grato se voleste far giungere questo mio ringraziamento a tutto il personale coinvolto, affinché sappia quanto il suo impegno e la sua umanità siano stati apprezzati. Grazie di vero cuore.

Gianfrancesco Salvi