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Lettere al direttore
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Grazie al personale Conad per l’aiuto dopo un incidente

Sono un Vostro affezionato lettore e, attraverso le pagine del Vostro giornale, desidero esprimere il mio più sincero ringraziamento a tutto il personale del supermercato Conad di via Triumplina. Sabato 19 luglio mia moglie, Franca, è stata investita da un’automobile all’ingresso del supermercato. In quei momenti di apprensione, il personale è intervenuto con tempestività, professionalità e profonda umanità, prestando immediatamente soccorso e dimostrando una straordinaria disponibilità. Desidero rivolgere a tutte le persone che ci hanno aiutato il mio più sentito grazie. La loro prontezza, la gentilezza e la vicinanza dimostrate in un momento così difficile sono state per noi un sostegno prezioso e rappresentano un gesto che non dimenticheremo mai. Vi sarei molto grato se voleste far giungere questo mio ringraziamento a tutto il personale coinvolto, affinché sappia quanto il suo impegno e la sua umanità siano stati apprezzati. Grazie di vero cuore.

Gianfrancesco Salvi

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