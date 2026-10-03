Grazie ai nonni, fondamentali nelle nostre famiglie

In occasione della Festa dei Nonni, celebrata il 2 ottobre, desidero dedicare un pensiero speciale a tutte quelle persone che rappresentano una presenza preziosa e insostituibile nelle nostre famiglie e nella nostra società. I nonni sono le radici della storia, le mani che ci accarezzano, le voci che ci raccontano il passato e i cuori che sanno amare senza chiedere nulla in cambio. Nei loro abbracci troviamo conforto, nelle loro parole saggezza e nei loro racconti un patrimonio di ricordi che merita di essere custodito e tramandato. Essere nonni significa donare tempo, pazienza, affetto e disponibilità. Significa esserci nei momenti felici, ma anche saper offrire una parola di incoraggiamento quando la vita diventa difficile. Spesso sono proprio i piccoli gesti quotidiani, un sorriso, una telefonata, una carezza o una storia raccontata prima di dormire, a lasciare i ricordi più belli nel cuore dei nipoti. Un pensiero particolare va anche ai nonni che non sono più accanto a noi: il loro amore continua a vivere nei ricordi, negli insegnamenti e nei valori che hanno lasciato a figli e nipoti.

Marco Morandi

Vobarno