Grazie a Lucio, amico e compagno di lavoro generoso

A Brescia è venuto a mancare da poco Lucio Le Pera, e io sono rimasto particolarmente colpito e molto triste per la sua perdita, ricordando i dieci anni passati insieme nella cucina del Satellite degli Spedali Civili di Brescia. Tra noi si era creato un forte legame di amicizia durante il periodo lavorativo: tanti anni di pentole, di fuochi, di corse contro il tempo, ma anche di stima, fiducia e di grandi risate in cucina. È stato veramente un bravissimo cuoco, ma soprattutto per me è stato un compagno vero, professionale ma sempre simpatico, buono, cordiale e rispettoso verso tutti. Dopo la mia uscita in pensione mi sono mancate le sue battute per rallegrare la giornata, che servivano anche a rasserenare il clima a volte opprimente dell’ambiente. Lucio ha sicuramente lasciato il segno e un bellissimo ricordo in tutti, colleghe e colleghi che hanno lavorato al suo fianco. Ricordo sempre, con un esempio, la sua versatilità anche tecnica: un giorno, al lavoro, parlando di un compressore che avrei dovuto acquistare, mi disse che se gli avessi portato il motore di un congelatore me l’avrebbe trasformato in un compressore per gonfiare le gomme. Sul momento avevo avuto qualche dubbio, ma non avevo fatto i conti con la sua bravura; infatti ancora oggi funziona a meraviglia dopo oltre trent’anni. Dal mio cuore un grande «Grazie», da amico, per tutto quello che mi ha insegnato, dentro e fuori la cucina. Che il suo spirito riposi in pace, da chef anche nell’Aldilà, e sono certo che ogni piatto particolare che cucinerò, d’ora in poi avrà sempre qualcosa del nostro grande Lucio. Con amarezza e grande rammarico non ho potuto essere presente al suo funerale, per motivi familiari e anche per gli acciacchi della mia avanzata età, ma il mio cuore era ed è vicino alla sua cara famiglia e ai tanti amici, ex colleghe e colleghi che lo hanno apprezzato nel lavoro e fuori. Non lo dimenticheremo mai, sarà sempre nei nostri dolci ricordi. Ora mancherà il suo sorriso, ma il profumo del suo lavoro resterà per sempre. La cucina ha perso un grande cuoco, noi abbiamo perso un fratello. Ciao Lucio.

Luigi Andoni

Manerbio