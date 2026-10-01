Grazie a chi mi ha restituito il portafoglio smarrito

Lo scorso venerdì 25 settembre alle 9.30, ho perso il portafoglio nel parcheggio del Pronto Soccorso degli Spedali Civili di Brescia Nord, gestito da Brescia Mobilità. Volevo ringraziare pubblicamente la persona che lo ha ritrovato e consegnato all’addetto della cassa del parcheggio. C’erano ancora tutti i documenti e le tessere. Per i contanti pazienza, nella vita non si può avere tutto, ma la sua onestà con i documenti mi ha risparmiato la trafila per le denunce! Grazie di cuore!

Paola M.