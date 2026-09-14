Gratitudine a chi scrive e... viceversa a chi legge

Ho letto la rubrica «Dentro le parole» curata dalla direttrice editoriale Nunzia Vallini e ospitata su queste colonne. Nel numero di giovedì scorso sul «viceversa» mi ha colpito soprattutto un passaggio: «Una parola nata per abbreviare le frasi, finisce per allungare le domande». È il tipo di rovesciamento che chi lavora con le parole insegue sempre e trova di rado - di solito le etimologie chiudono una parola - la definiscono, la archiviano, le tolgono le domande di torno. La sua la apre. Leggendola, mi è venuto in mente un viceversa di bottega che mi piacerebbe condividere con lei. È anche il motore segreto di ogni storia ben costruita: il colpo di scena, a guardarlo bene, non è che un viceversa che il lettore non ha visto arrivare - chi inseguiva era inseguito, chi salvava aveva bisogno di essere salvato. Lei l’ha applicato alla vita, noi lo usiamo perché nessuno chiuda il libro prima dell’ultima pagina. E siccome, per sua stessa ammissione, il grazie fa qualcosa anche a chi lo scrive, le confesso che questa lettera la mando un po’ anche per me.

Stefano Pasini

Lettore del GdB e giovane scrittore