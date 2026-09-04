Grand Prix, biglietti presi ma il posto non c’era

Desidero esprimere il mio disappunto riguardo alla mia recente esperienza al Grand Prix di Brescia, che ritengo sia di interesse generale. Dopo aver acquistato i biglietti per la Tribuna Arrivi tramite il sito web ufficiale, sono stato informato all’ingresso che la tribuna era al completo. Il personale presente non è stato in grado di fornire una soluzione adeguata alla problematica e ha suggerito di cercare un posto in curva, settore che presenta un costo significativamente inferiore a quello corrisposto e che risultava anch’esso affollato. Di conseguenza, sono stato costretto a rientrare a casa senza poter assistere all’evento e non ho ricevuto alcuna indicazione in merito a un eventuale rimborso del biglietto. Ho inoltre tentato di contattare la pagina ufficiale sui social media, ma non ho ricevuto alcuna risposta. Spero che questa segnalazione possa contribuire a prevenire simili inconvenienti in futuro.

Michele Signori