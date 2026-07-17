Gran musica in ospedale, grazie per l’iniziativa

A inizio luglio la cappella della clinica Città di Brescia risuonava di potenti note. Una rappresentanza della banda cittadina di Brescia - Isidoro Capitano - ha voluto omaggiare il proprio ex presidente Dino, lì ricoverato per un periodo di riabilitazione, con un piccolo concerto a lui dedicato. Con le loro note i musicisti hanno allietato parenti, amici e conoscenti di Dino, unitamente ad alcuni altri pazienti della clinica che hanno presenziato all’evento così straordinario e inaspettato. Questa mia lettera è scritta per ringraziare quanti hanno contribuito al successo di questo momento di gioia ed in particolare, unitamente ai componenti presenti della banda, anche alle dottoresse del reparto e al personale dello stesso che hanno creato le condizioni perché venisse realizzato.

Eugenio Mangerini