Governo Meloni. Tutti i meriti da riconoscere

Noto spesso una certa difficoltà a riconoscere i meriti del governo Meloni, anche quando si tratta di fatti oggettivi e verificabili. Vorrei quindi richiamare l’attenzione su alcuni risultati che, al di là delle opinioni politiche, hanno inciso in modo concreto sulla stabilità del Paese. Il primo riguarda il superamento del Reddito di cittadinanza. Una misura nata con buone intenzioni, ma che nel tempo aveva finito per scoraggiare l’ingresso nel mercato del lavoro di una parte non trascurabile dei beneficiari. La riforma ha introdotto strumenti che distinguono tra chi non può lavorare e chi invece deve essere accompagnato verso un’occupazione. È una scelta di responsabilità che molti governi non avevano affrontato. Il secondo punto, spesso ignorato, riguarda la gestione dei conti pubblici. Il governo Meloni ha dovuto affrontare l’eredità pesante del Superbonus 110%, una misura che ha generato un costo complessivo enorme e che continua a produrre effetti sul bilancio dello Stato. Pagare i debiti accumulati non è un titolo che fa notizia, ma è ciò che permette all’Italia di mantenere credibilità sui mercati e in Europa, incidendo anche sullo spread, cioè sull’ammontare degli interessi sul debito. Parliamo di decine di miliardi l’anno che vanno onorati per evitare conseguenze ben più gravi. A questo si aggiunge un atteggiamento improntato alla prudenza e al rigore, che ha permesso di ottenere un avanzo primario, cioè entrate superiori alle spese al netto degli interessi. Ciò ha consentito di ridurre il deficit, nonostante il peso dei debiti ereditati, e di adottare un approccio più rigoroso nella gestione delle risorse pubbliche. Non sono scelte spettacolari, ma sono quelle che evitano al Paese di scivolare verso l’instabilità finanziaria. Si può essere d’accordo o meno con l’indirizzo politico del Governo, ma credo che un’informazione equilibrata debba riconoscere anche ciò che funziona.

Damiano Ferrari

Brescia