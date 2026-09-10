Gli studi sulla Pieve di Gussago e i meriti condivisi

Ringrazio per l’attenzione dedicata alle due lastre tombali della Pieve di Piedeldosso a Gussago. Ma urge una precisazione. Lo studio, la ricerca e i risultati a cui si è giunti sono frutto di un lavoro di squadra: Rinetta Faroni per la parte storica, Agostino Dellafiore per il contributo artistico e Cesare Quaranta come consulente in araldica. Io ci ho messo l’idea, la traduzione dal latino e il racconto. La cura e la custodia della chiesa sono affidate a Loredana Frau che con un gruppo di amiche ha organizzato le scorse domeniche la festa di S. Nicola a chiusura delle Messe domenicali e delle attività estive alla Pieve. A ognuno il proprio merito! Infine mi piace far notare come la Pieve con la sua storia millenaria sia fonte inesauribile di notizie e, in attesa di scavi archeologici, forse anche di straordinarie sorprese.

M. Luisa Lazzari

Associazione Amici della Pieve