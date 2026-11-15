Gli extraprofitti fatti anche con i tassi d’interesse

Volevo segnalare come il fiore all’occhiello di Brescia, la multiservizi A2A, in un periodo di crisi e difficoltà generale come quello che ci stiamo trovando ad affrontare, con cittadini che non arrivano alla fine del mese e aziende che chiudono ormai giornalmente, alla segnalazione di difficoltà risponde sì con una dilazione di pagamento (anche per obbligo di legge), ma con tassi di interesse alti. Purtroppo sempre nel rispetto delle leggi che governo e Unione europea hanno permesso di attuare, il tasso di interesse su una dilazione di pagamento può infatti arrivare «legalmente» ad essere maggiorato di 8 punti su quello della Bce, ergo, oltre il 10%! In periodi di crisi quindi, da una parte ci si fa belli con tariffe «convenienti» al cittadino che può essere tutelato con il prezzo fisso per due o anche tre anni senza pensieri, dall’altro si fa profitto sulle difficoltà altrui. Immagino che la situazione sia la stessa anche con altre aziende grandi e virtuose, che mai si possono toccare quando si parla di extraprofitti e che quegli extraprofitti li fanno anche così.

Lettera firmata