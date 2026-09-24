Giovanni Serafini caduto a Cefalonia. Non scordiamolo

Vorremmo fare una precisazione sull’articolo «A teatro la voce di Tina...», del 18 settembre. Il caduto Silvio Bonomi non è stato l’unico ufficiale bresciano fucilato a Cefalonia. Infatti siamo nipoti, figli di un fratello, del Capitano di Artiglieria Giovanni Serafini di Calvisano, 188° gruppo 360° batteria divisione Acqui, prelevato dall’ospedale di Argostoli il 22 settembre del ’43 e fucilato insieme ad altri sei, il 24 settembre. Forse traditi da un ufficiale italiano che in quel modo riuscì a salvarsi, ci fu anche un processo che non portò a nulla. In tutti i libri che riguardano la Divisione Acqui viene raccontata la sua storia e il suo valore. Grazie al Giornale di Brescia che ci dà l’occasione di ricordarlo e grazie anche agli organizzatori dello spettacolo che in questo modo, raccontano il sacrificio di tanti eroi e delle loro famiglie.

Fam. Serafini