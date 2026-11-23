Nella lettera «Io, da insegnante, sciopererò accanto ai nostri giovani» ho letto con perplessità la frase «E avere il coraggio di puntare su valori e temi alti, che facciano sentire ai giovani il nostro sostegno e la nostra disponibilità a sacrificare qualcosa per loro, che nascono già con un debito immenso sulle spalle e alla pensione e posto fisso non arriveranno mai». Ma cosa succede, si prevede la fine del welfare? Si crede che l’Italia non sarà più un Paese avanzato (con relativo debito pubblico o privato)? Già, effettivamente ci sono Paesi avanzati che hanno deciso di avere un debito pubblico molto basso rispetto al Pil (Danimarca, Svezia, Olanda, Norvegia) ma i cittadini devono contrarre un elevato debito privato per motivi che l’economista John Maynard Keynes aveva spiegato nel 1936: Y = C + I + G, la domanda aggregata (Y) si compone di consumi privati (C), investimenti privati (I) e spesa pubblica (G) (in economia aperta si aggiungono le esportazioni nette). Che cosa dovrebbero fare i 122 milioni di giapponesi che si ritrovano con un debito pubblico del 230% del Pil, ricorrere agli ansiolitici? No, i giapponesi risparmiano molto per il loro futuro (comprando il debito pubblico), consumano poco (generando poche imposte indirette), e così l’equilibrio keynesiano Y = C + I + G viene creato da G (la spesa pubblica in deficit). Probabilmente per me, ex insegnante di informatica gestionale con laurea in economia, è più facile avere fiducia nel futuro di chi non ha alcuna formazione di base di economia (ma online si trova un video in italiano Keynes vs Hayek e ci si può fare un’idea).

Michele Campanelli

Brescia