Il giorno 3 dicembre si celebra la Giornata della disabilità ed io vorrei ringraziare la Direzione degli Spedali Civili e soprattutto il direttore sanitario, dottor Burato (che spero vivamente venga riconfermato insieme alla direzione per poter portare a termine ciò che è stato iniziato, così da non dover ricominciare tutto da capo) e tutto il personale del Percorso Dama che ogni giorno accolgono le persone diversamente abili attraverso un percorso che permette loro di avere le cure necessarie per la loro salute e stanno collaborando con la Regione Lombardia per creare interazione con tutte le strutture sanitarie regionali per potenziare questo percorso. All’interno del percorso bresciano si stanno cercando volontari, che poi verranno formati, per supportare gli operatori e per stare al fianco dei disabili durante il percorso curativo, così come avviene in altri reparti dell’ospedale, ad ora una sola persona si è resa disponibile forse perché la disabilità un po’ fa «paura», ma quando la si incontra può capitare anche a voi quello che è capitato a me. Nel Vostro mondo mi avete fatto entrare/ squarciando silenzi/ aprendo mani chiuse/ volando su carrozze fatate./ Mi avete avvolta nei vostri abbracci/ inondandomi di puro amore/ bagnando di baci il mio viso/ asciugando le mie lacrime colme dei vostri sguardi./ Vi ho fatto entrare nel mio cuore/ ritmando ogni battito/ racchiudendo ogni incontro/ sapendo che per me niente sarà più come prima.

Maria Angela Bertoli

Rodengo Saiano