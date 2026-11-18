Nel 1811, quando Vienna dichiarò bancarotta, si tagliò forzosamente dell’80% il valore dei titoli in mano ai risparmiatori pur di risanare le casse dello Stato. Sotto questa luce, il paragone storico del ministro Giorgetti regge perfettamente: rivendicando un «approccio asburgico» nella piccata replica a Carlo Messina - che aveva definito da «governo sudamericano» la scelta di spalmare in dieci anni l’ultima rata dei crediti del Superbonus 2023 - il titolare dell’Economia ha colto nel segno molto più di quanto credesse. Del resto, il riferimento non poteva certo riguardare la tradizione giuridica di Vienna, per la quale il divieto di retroattività delle leggi e la tutela dei diritti acquisiti rappresentavano un baluardo inviolabile dello Stato di diritto. Né tantomeno la virtù dei conti in ordine, visto che l’Impero asburgico, storicamente afflitto da deficit cronici, non è mai stato un modello di rigore finanziario. A questo punto, l’amministratore delegato di Intesa potrebbe tranquillamente aggiornare la sua definizione e parlare di un «governo asburgico». Nella sostanza cambia nulla.

Lettera firmata