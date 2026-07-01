Gianni Alemanno, il carcere e la scelta vicina a Vannacci

Abbiamo letto del ritorno di Alemanno tra la folla di camerati, baci e abbracci, e poche ore dopo attovagliato in una trattoria sarda. Pare quasi una scena paesana, calda e umana. Nelle parole rilasciate dall’ex sindaco di Roma mi ha colpito il contrasto con tutto quello che, di norma, sta dietro quei cancelli e di cui non si parla mai: il sovraffollamento, i suicidi che ogni anno si contano anche a Canton Mombello e le celle dove si vive in condizioni che nessuno accetterebbe per un cane. Ma del carcere, in fondo, importa a pochissimi. Non perché si manchi di pietà, ma perché la persona comune, chi lavora, chi paga le tasse, chi porta i figli a scuola, non si immagina mai, nemmeno per un secondo, di poterci finire dentro. Il carcere resta un altrove, qualcosa che riguarda «gli altri»: i delinquenti, i violenti, gente diversa da noi. È un meccanismo psicologico comodo che ci tiene al riparo dall’angoscia. C’è anche chi dal carcere ha saputo spremere non solo introspezione ma letteratura vera: Edoardo Albinati, che da oltre vent’anni insegna ai detenuti di Rebibbia, ha fatto di quell’esperienza materia dei suoi libri. Le carceri italiane sono piene anche di persone in attesa di giudizio, di innocenti che lo scopriranno troppo tardi, di malati psichiatrici che non dovrebbero starci affatto. Una società si misura anche da come tratta chi ha perso la libertà, non solo da come festeggia giustamente chi la riconquista davanti a un piatto di porceddu sardo e gli abbracci degli amici fedeli.

Giulio Treccani

Gavardo

Uscito di galera e subito confluito nel partito di Vannacci, l’ex sindaco di Roma Gianni Alemanno ha dichiarato che i carcerati sono quasi tutti di destra. Non c’è che dire: un genio del marketing!

Germano Mazzali

Brescia