Ghedi, la famiglia del piedibus dice grazie ai genitori

Vorrei ringraziare tutte le mamme ed i papà che ci hanno affidato i propri pargoli, nel trascorso anno scolastico. Per i bambini penso sia stato un bellissimo interludio fra l’insegnamento dei genitori e quello della scuola, per noi è stata una validissima scusante per ridiventare per mezz’ora bambini. Il volontario Stoian Sustersic cui si unisce tutto il gruppo del piedibus linea rossa di Ghedi. Ripartiamo il 21 Settembre con la nuova scuola e un nuovo percorso ritrovandoci con tantissimi alunni della scuola elementare. Se qualche cittadina/o volesse unirsi a noi può contattarci o rivolgersi all’ufficio pubblica istruzione del Comune di Ghedi per iscriversi come volontario (anche per un solo giorno la settimana o per una sostituzione); il servizio è per la sola andata dalle ore 7.30 alle 8.00.

Caterina Vavassori