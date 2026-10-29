Generazione felpa nera e il bisogno di nuovi educatori

Il pollice sale / poco bene tanto male / Il pollice scende / dai gattini a cose orrende / Tutto passa tutto azzera / nel cappuccio in felpa nera / Solo rabbia poi s’ingoia / dov’è finita la gioia / d’essere e non d’avere / di vivere e non volere / In una mano che fa scroll / in un corteo pieno di troll / «Siete ricchi siete vecchi / pietre per i vostri orecchi / siamo quelli di Tik tok / vediam black e diamo shock!» / Vetrine infrante a pezzi i genitori / Diamo loro cinquecento educatori / per percorrere insieme la via / senza esercito né Polizia.

Andrea Stanga