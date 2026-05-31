Gaza e flottiglia. L’equilibrio fragile di sapersi schierare

Ciò che è accaduto il 20 maggio 2026 alla flottiglia diretta verso Gaza non può essere compreso senza una riflessione più ampia sulla memoria storica e sull’informazione. Troppo spesso il dibattito pubblico viene ridotto a slogan: da una parte i «buoni», dall’altra i «cattivi». Ma la storia non funziona così. Criticare le azioni del governo di Benjamin Netanyahu non significa essere contro il popolo ebraico. Confondere le due cose è un errore grave che impoverisce il confronto e impedisce qualunque analisi seria. Esistono ebrei che sostengono il governo israeliano ed ebrei che lo contestano duramente, in Israele e nel mondo. Tra le voci più autorevoli e controcorrente vi è Moni Ovadia, che da anni invita a distinguere tra identità ebraica, cultura, spiritualità e nazionalismo-sionismo politico. Le sue parole rompono un tabù occidentale: non tutti gli ebrei si riconoscono nel sionismo politico, e non tutte le critiche a Israele possono essere liquidate come antisemitismo. Distinguere tra fede, popolo e potere è oggi un dovere culturale prima ancora che politico. Aiuta, altresì rileggere Renzo De Felice «Storia degli ebrei italiani sotto il fascismo», testo fondamentale che tratta la nascita di questi movimenti nazionalisti. La vera tragedia è che molti cittadini ignorano la complessità storica del Novecento, delle guerre mediorientali, delle tensioni geopolitiche e degli interessi economici che attraversano il Mediterraneo. Senza conoscenza storica, l’opinione pubblica diventa facilmente manipolabile. Le grandi potenze, i servizi segreti, la finanza internazionale e gli interessi strategici hanno spesso influenzato gli equilibri mondiali. Ma le accuse devono basarsi su documenti, inchieste e prove, non su miti o generalizzazioni etniche. La storia insegna che quando si smette di distinguere tra governi, popoli e religioni, si apre la strada all’odio e alla propaganda. Quanto accaduto alla flottiglia umanitaria dimostra, ancora una volta, quanto sia fragile oggi il diritto internazionale quando si scontra con interessi strategici e militari. Il Mediterraneo, culla di civiltà e dialogo, rischia di trasformarsi definitivamente in un confine armato dove la forza prevale sul diritto e la memoria viene usata in modo selettivo. Per questo oggi serve più studio, più memoria e più coraggio intellettuale. Non per costruire nuovi nemici, ma per comprendere chi esercita davvero il potere e con quali strumenti.

Carolina Manfredini

Docente di Filosofia e Scienze Umane, Ghedi