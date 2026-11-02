Fuori dai locali usate le coperte, non le stufe a gas

Quando giro per la città e vedo i dehors esterni riscaldati con stufe a gas mi vengono in mente i dinosauri, con l’aggravante che loro erano ignari del pericolo mentre noi sappiamo benissimo cosa dovremmo fare. E mi chiedo anche cosa fanno le Amministrazioni pubbliche per limitare queste oscenità. Se un locale vuole usare spazi all’aperto anche d’inverno va benissimo, ma senza pretendere di «condizionare» la temperatura esterna, non ce lo possiamo più permettere. Chi vuole sedersi fuori può farlo con una bella coperta. Il top è stato raggiunto in pieno agosto con le stufe a gas accese per indicare l’ingresso. Quando ci sveglieremo da questa anestesia collettiva per cui riteniamo che tutto ci sia ancora permesso in questo mondo?

Guido Giordano