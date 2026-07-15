Fuochi a Bogliaco, i residenti non ne possono più

È l’ennesima volta che scrivo perché, nonostante il caldo estremo a rischio incendi, i fuochi d’artificio a Bogliaco, frazione di Gargnano, continuano e il sindaco non fa niente per impedirli. La vicinanza al centro, ai tetti in legno, alla fauna dei boschi limitrofi è troppa. Inoltre alcune delle nostre case sono molto vecchie e non sono schermate da rumori così forti. Ne risentono poi anche gli animali domestici. Non sono necessari per fare dei bellissimi matrimoni o compleanni. Inoltre ci sono quelli fatti in modo ecologico e con i droni. Che ci dia una mano qualcuno delle autorità a fermarli. Oltretutto vengono fatti molto spesso. A Bogliaco ultimamente fanno in tanti (ma non tutti per fortuna) quello che vogliono senza aver rispetto del prossimo. Fuochi d’artificio, schiamazzi ad ogni ora del giorno e a notte, strade del centro storico piuttosto sporche, spiaggia abbandonata a sé stessa. Noi residenti non siamo contro il turismo che da lavoro ai ristoranti, bar, e a tanto altro in questi mesi estivi. Ma è corretto che anche noi possiamo vivere in tranquillità. Di certo fuochi e confusione non sono la vera movida che diverte, anzi direi obsoleti. Inoltre come me in tanti si alzano alle 6 per andare a lavorare, non siamo tutti in ferie qua sul lago. È già pesante e pericoloso il traffico che c è su queste strade. Non aggiungiamo altri problemi.

Silvia Pizzoni