Frecce rosse in volo sopra Desenzano. Per me solo disagi

Doppio spettacolo delle Frecce Tricolori a Desenzano: venerdì e sabato. Quanto costerà in termini di disagio e perdita economica a noi desenzanesi, e a chi viene a Desenzano per lavoro, questa doppia esibizione? Strade chiuse, mancato guadagno... Quanto costerà in termini di inquinamento acustico e ambientale questa doppia esibizione? Quanto stress per i nostri animali domestici e per gli animali lacustri (cigni, anitre, gabbiani, aironi...) che solcano pacifici le acque del nostro bel lago. Quanto è costata, a noi contribuenti, questa doppia esibizione? Forse si è applicata la regola del «pago 1 e prendo 2»? In attesa di resoconto sui canali ufficiali da parte del sindaco Malinverno.

Elena Baresani

Desenzano del Garda