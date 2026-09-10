Frazione ostaggio dei temporali fin dal 2009

Sto scrivendo questa lettera da Bargnano, piccola frazione del Comune di Corzano, a lume di candela. Un paio d’ore fa si è scatenato un temporale, come purtroppo capita sempre più spesso. Qui questa volta, fortunatamente, non ha fatto danni. Nel nostro quartiere però, quando piove forte, un disservizio è certo: la corrente salta e non torna, finché le squadre non intervengono a sistemare il guasto (anche ore dopo… nel 2014 ci han messo due giorni). Le conseguenze sono presto spiegate: pompe idriche ferme, col forte rischio - se non la certezza - che garage, cantine e taverne si allaghino. Apparecchiature elettroniche che si bruciano, visti anche gli sbalzi di tensione e i rientri della rete solo per qualche secondo. La situazione è così almeno dal 2009, anno in cui mi son trasferito e non è mai cambiata: temporale? Ciao ciao energia elettrica, sperando torni presto. Tutto ciò capita solo e soltanto nel nostro «piccolo» quartiere, di circa 600 abitanti. Paesi e frazioni confinanti non hanno praticamente mai disservizi del genere. PEC, e-mail e raccolte firme agli organi competenti non sono servite a nulla. Chi può, come me, si è attrezzato con un generatore a benzina, ma nell’era dell’IA - e in un Paese civile - mi sembra una soluzione alquanto primitiva.

Alberto Galelli

Bargnano di Corzano