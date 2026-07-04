Francesco Taglietti, una vita donata agli altri

Ci ha lasciato Francesco Taglietti, storico presidente del Gruppo Podisti di Urago Mella, l’associazione che ha ideato e portato avanti per oltre un trentennio la Stra Brescia, la corsa non competitiva della città che ha finanziato nel tempo innumerevoli cause benefiche. Francesco Taglietti è stato uno straordinario fautore di bene per tutta la città di Brescia e per il nostro quartiere. Ha amato e promosso lo sport soprattutto per il concentrato di bontà che esso può restituire alla comunità mediante le azioni di solidarietà, che egli ha sempre ritenuto la sostanza del proprio agire. Ultimamente l’età, gli affetti venuti meno e il cambio di passo nella militanza sportiva lo avevano reso più malinconico, ma noi lo ricordiamo come una persona piena di vita, che la pienezza è donare, il proprio tempo, le proprie energie per gli altri. Non abbiamo restituito abbastanza a Francesco Taglietti per tutto quello che ha fatto per noi e per l’esempio che ha rappresentato di dedizione austera e impegno solenne. Dovremo farlo ora perché la sua vita sia una strada tracciata da continuare a percorrere. Ciascuno nel suo campo. Ciascuno con le proprie qualità e aspirazioni. Un patrimonio che non possiamo disperdere e di cui raccogliere il testimone.

Davide Taglietti