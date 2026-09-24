Fossili, cercare è ben diverso da raccogliere

Con riferimento alla lettera apparsa il 19 settembre a nome Stefano Vianello relativa alla caccia ai fossili trattata in un articolo del Giornale, va precisato che andare alla ricerca di fossili (che appartengono allo Stato) non significa automaticamente che si possano raccogliere ed entrarne in possesso, essendo che si può benissimo scattare foto e lasciarli al loro posto, segnalandone poi la presenza alle Autorità di competenza. Oltre che rappresentare una interessante passione ed un sano passatempo, così intesa la caccia ai fossili svolgerebbe pure una funzione di utilità scientifica e sociale. Volendo essere pignoli, si potrebbe osservare che nell’articolo sarebbe stato opportuno ricordare la severa normativa che disciplina questa attività, ma credo che non fosse questo il motivo che ha indotto a scrivere e pubblicare, bensì suscitare l’interesse verso un tema affascinante ma assai poco trattato.

Daniela Farina