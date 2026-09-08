Flat Tax, i dubbi su un’operazione per me iniqua

Possiamo dire che la campagna elettorale per la prossima legislatura sia già in corso e che le proposte o promesse elettorali siano iniziate. Mi permetto di soffermarmi sulla proposta di alcune parti politiche di innalzare la soglia della «Flat Tax», che già considero iniqua, dagli attuali 85.000 a 100.000 euro. Mi sembra evidente che questo tipo di tassazione non rispetti il principio della progressività delle imposte; vorrei evidenziare con l’esempio dei numeri quella che ritengo un’ingiustizia. Facciamo l’ipotesi che un soggetto nel corso dell’anno rilevi un incremento di reddito di 1.000 euro: 1° scaglione Irpef 23% incremento di reddito di 1.000 tassato 230 euro; 2° scaglione Irpef 33% incremento di reddito di 1.000 tassato 330 euro; 3° scaglione Irpef 43% incremento di reddito di 1.000 tassato 430 euro; Flat Tax, per esempio un reddito di 80.000 sull’incremento di 1.000 tassato 15%, quindi tassa di 150 euro. Mi sembra evidente che chi più ha meno paga. Dov’è la giustizia? Mi piacerebbe leggere sulle pagine del vostro giornale una giustificazione plausibile da parte di qualche politico favorevole all’applicazione di questo tipo di tassazione.

Lettera firmata