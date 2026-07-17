Ferrari e basket, tutti i numeri che non tornano

Mi chiamo Alessandro Scozzesi, 52 anni, bresciano e tifoso del Basket Brescia da quando giocavo nelle giovanili della allora Silverstone. Vado al sodo, e non credo di essere l’unico ad averle scritto in tale senso, ma ho analizzato i bilanci della Pallacanestro Brescia dal 2021 al 2025 (ultimo bilancio pubblico). I numeri non corrispondono a quanto sostenuto dal sig. Ferrari che in conferenza stampa ha affermato di aver investito 30 milioni. Dai bilanci risulta un impegno della sua famiglia per 14.760.555 in quota Germani e per 1.829.552 in quota Megreni, ben lontano dai 30 milioni che sono stati dichiarati. A breve dovrebbe essere disponibile in Infocamere l’atto di cessione delle quote societarie al nuovo socio, e probabilmente si potrebbe comprendere a quanto la società è stata venduta.

Alessandro Scozzesi